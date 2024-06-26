Загрутдинов: строительство двух спорткомплексов начнут в Москве до конца года

До конца текущего года в Москве начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что ФОКи будут построены на северо-востоке и юге города. Оба объекта возводятся в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

«Спорткомплексы разместят в шаговой доступности от жилых домов в районе Бутырский на улице Милашенкова, корпус 10 и в Чертаново Южном на улице Газопровод, дом 6Г. При этом последний объект будет построен на месте жилых домов, снесенных по программе реновации», — объяснил Загрутдинов.

Предполагается, что размещение спорткомплексов поможет улучшить социальную инфраструктуру районов столицы, а также создаст условия для занятий спортом жителей этих кварталов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что начиная с 2011 года в Москве было построено более 200 объектов спортивного назначения. Среди них и серьезные профессиональные сооружения, и ФОК районного значения.