Загрутдинов: стартовал монтаж эскалаторов в ЖК «Академ Палас»

сегодня в 14:23

Начался монтаж эскалаторов в зоне атриума и подошло к концу остекление ЖК «Академ Палас», сообщил руководитель департамента гражданского строительства столицы, входящего в градостроительный комплекс Москвы, Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: просп. Вернадского, вл. 78.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — уточнил Загрутдинов.

Прошлый застройщик АО «ОСК» не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.