Загрутдинов: смонтированы системы пожарного оповещения в корпусе 1 ЖК «Легенда»

сегодня в 15:04

Генеральный подрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко» смонтировал в первом корпусе проблемного жилого комплекса «Легенда» системы пожарного оповещения. Сейчас идут пусконаладочные работы, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в корпусе окончены испытания ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.

Во втором корпусе близятся к завершению отделка и работы по внутреннему электроснабжению.

В третьем корпусе монтируют входные группы и водостоки. Также устанавливают подъемники для маломобильных жителей — смонтированы 4 из 11 устройств.

Отделочные работы в местах общего пользования и монтаж потолков грильято проводят в четвертом корпусе.

Внутреннюю отделку и отделку балконов продолжают в седьмом корпусе. Также входные группы готовят к установке подъемников для маломобильных жителей.

Возле корпусов 1, 2, 3, 4 и у канализационной станции закончили асфальтирование.

На локальных очистных сооружениях установили люки и монтируют оборудование.

В общей сложности на объекте в настоящий момент трудятся порядка 300 человек.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Легенда“ возводится в Троицке (ТиНАО) на 42 км Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в „Дорожную карту“ проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», — сказал Загрутдинов.

Он напомнил, что прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. Компанию признали банкротом в марте 2018 года. Решение о достройке объекта на средства горбюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — подчеркнул Загрутдинов.