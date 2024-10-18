сегодня в 09:22

Загрутдинов рассказал о новом ФОКе в Зеленограде

Трехэтажный спорткомплекс площадью около 4 тыс. кв. м появится по адресу: ул. Середниковская, з/у 5.

«Полностью завершены кровельные и монолитные работы. Устройство витражей и внутренние отделочные работы также доведены до конца. В настоящее время продолжаем монтаж систем водоподготовки. В целом фасадные работы завершены на 85%, а прилегающая к объекту территория благоустроена на 99%», — уточнил Загрутдинов.

В объекте будут два бассейна, а для обучения плаванию детей установят малый бассейн длиной 10 м и шириной 6 м.

Единая пропускная способность ФОКа, приспособленного для маломобильных групп населения, составит 1090 человек в сутки.

Завершить основные строительные работы на объекте планируют до конца текущего года.