Загрутдинов: пусконаладочные работы начались в котельной ЖК «Троицкая ривьера»

сегодня в 17:20

Генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп», который работает по заказу КП «УГС», начал проведение пусконаладочных работ в котельной проблемного жилого комплекса «Троицкая ривьера». Ранее специалистами было установлено все необходимое оборудование, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

К завершению близятся работы в паркинге — идет установка отбойников и нанесение разметки. Специалисты также ведут подготовку к установке эвакуационных дверей.

В домах смонтировали лифтовое оборудование, проводится установка входов в лифты. Рабочие продолжают покраску мест общего пользования. Близится к завершению кладка плитки на балконах, а монтаж общедомовой вентиляции готов на 70%.

На спортивной и детской площадках в рамках благоустройства уложили резиновое покрытие. На детской площадке также установили малые архитектурные формы, а на спортивной эти работы продолжаются.

Во дворе второго дома между новостройками идет устройство бордюров и тротуаров. На дороге между домами и на въезде в ЖК уже уложен первый асфальтовый слой. Кроме того, обустроили 60% газона.

Сейчас на площадке работают 120 специалистов. Число рабочих сократилось вследствие завершения отделочных работ.

Рафик Загрутдинов напомнил, что рассчитанный на 148 квартир ЖК «Троицкая ривьера» располагается по адресу: г. Троицк, ул. Заречная, вл. 4.

«Он состоит из 2 четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и 2 многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», — пояснил Загрутдинов.

Он добавил, что объект находится в высокой степени готовности, а квартиры в ЖК ожидают 153 дольщика.

Реализовать проект начал в 2014 году застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект», который с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Решение завершить строительство объекта принял мэр столицы Сергей Собянин. Работы проводит генеральный подрядчик подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС», компания ООО «БратКом-Групп».

Департамент гражданского строительства столицы обладает функциями и полномочиями по завершению возведения проблемных объектов на средства бюджета.

«В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — отметил Загрутдинов.