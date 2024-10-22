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Загрутдинов: подписана приемка газопровода и котельных в ЖК «Легенда» в Москве

ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе.

«В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в дорожную карту проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

Он добавил, что прежний застройщик не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств мегаполиса.

«В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», — сказал глава департамента.

Согласно документу, оборудование полностью соответствует требованиям и готово к эксплуатации. В первом и третьем корпусах завершились испытания хозбытовой и ливневых канализаций.

Также на кровле второго корпуса закончили устройство молниезащиты. В здании завершаются отделка и работы по внутреннему электроснабжению.