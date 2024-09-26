Загрутдинов: подписан акт приемки водомерного узла ЖК «Терлецкий парк»

ЖК расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«ЖК „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — прокомментировал Загрутдинов.

В корпусе № 1 проведены испытания всех основных систем. В рамках благоустройства возле корпуса уложен второй слой асфальта, смонтированы малые архитектурные формы.

Началась поставка кровельного вентиляционного оборудования для корпуса № 2. Сейчас на площадку завезены вентиляторы и оборудование вентиляционных камер для блоков А, Б и В.

Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин.