Загрутдинов: подписан акт приемки водомерного узла ЖК «Терлецкий парк»
Ресурсоснабжающей организацией АО «Московодокал» подписан акт приемки водомерного узла проблемного ЖК «Терлецкий парк», заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
ЖК расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.
«ЖК „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — прокомментировал Загрутдинов.
В корпусе № 1 проведены испытания всех основных систем. В рамках благоустройства возле корпуса уложен второй слой асфальта, смонтированы малые архитектурные формы.
Началась поставка кровельного вентиляционного оборудования для корпуса № 2. Сейчас на площадку завезены вентиляторы и оборудование вентиляционных камер для блоков А, Б и В.
Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин.