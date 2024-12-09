Загрутдинов: подошла к концу пусконаладка в ЖК «Легенда» в столице

В канализационно-насосной станции (КНС) на территории московского ЖК «Легенда» завершились пусконаладочные работы, сказал руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика.

«Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», — уточнил Загрутдинов.

В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в дорожную карту проблемных объектов Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м.