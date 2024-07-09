сегодня в 11:30

Загрутдинов: подходит к концу возведение спорткомплекса «Горизонт» в Зеленограде

Спорткомплекс «Горизонт» в Зеленоградском административном округе планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Спорткомплекс находится в районе Крюково по адресу: ул. Середниковская, з/у 5. Объект возводят в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

«Фасадные работы выполнены на 80%, для внешнего облика объекта выбраны спокойные и нейтральные цвета — белый, серый, коричневый. Полностью завершена черновая отделка, готовность чистовых работ оценивается в 95%», — уточнил Загрутдинов.

Благоустройство прилегающей территории выполнено на 60% — строители облагораживают естественные водоемы на территории спорткомплекса. В ближайшее время планируется приступить к устройству асфальтового покрытия.

Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тыс. кв. м.

Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп граждан, будет 1130 человек в сутки. Также тут появится парковка для автомобилей на 34 машино-места.