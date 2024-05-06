Загрутдинов: пешеходный переход на улице Медиков откроют летом

В районе Царицыно на юге столицы в этом году откроют еще один пешеходный переход, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

«Пешеходный переход под ул. Каспийской и путями второго Московского центрального диаметра свяжет жилую застройку с рекреационной зоной района. Завершение работ по контракту запланировано на июнь текущего года. Строительная готовность перехода составляет 95%. Проектом предусматривается возведение подземного пешеходного перехода длиной 100 м, в том числе устройство 4 лестничных сходов и 3 лифтов», — отметил Загрутдинов.

Сооружение обеспечит безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью в районе перекрестка ул. Медиков с ул. Каспийской. Оно также создаст безопасный проход через ж/д пути Курского направления РЖД к территории парка «Борисовские пруды».

На данный момент на объекте проходит благоустройство прилегающей территории.