Российские артиллеристы «обстреляли» позиции ВСУ листовками

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Российские военные предложили сдаться ВСУ с помощью снарядов с листовками

Российские военные предложили сдаться боевикам ВСУ с помощью специальных агитационных снарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Артиллеристы группировки войск «Центр» выпустили по позициям ВСУ снаряды с листовками. В них содержится призыв добровольно сдаться в плен, говорится в статье.

Уточняется, что операция была проведена на Авдеевском направлении с помощью гаубицы Д-30.

«Таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади», — указано в материале.