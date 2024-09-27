Загрутдинов: отделочные работы закончены в корпусе проблемного ЖК «Легенда»

В столице в третьем корпусе проблемного ЖК «Легенда» подошли к концу отделочные работы, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится в Троицке на 42 км Калужского шоссе.

На данный момент рабочие исправляют в корпусе дефекты систем диспетчеризации, а также замечания управляющей компании, касающиеся лифтов.

«В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7 рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

Он напомнил, что в Москве за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тыс. дольщиков.