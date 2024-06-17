Загрутдинов: начаты остекление и отделка фасадов Дворца бракосочетания в Митине

Монолитные конструкции здания Дворца бракосочетания в районе Митино возведены. Сейчас рабочие устраивают внутренние перегородки и стены, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строительство объекта ведется по адресу: улица Дубравная, владение 50/1. Его площадь составит более 2,8 тыс. кв. м. Сейчас начались работы по остеклению и отделке фасадов Дворца бракосочетания», — отметил Загрутдинов.

В здании планируют расположить зоны фотосессий и торжественной регистрации брака, залы ожидания. Оборудуют костюмерную, комнаты жениха и невесты.

По словам начальника управления ЗАГС столицы Светланы Уханевой, более 40% московских молодоженов регистрируют браки во дворцах бракосочетания.

«Мы не только планово обновляем интерьеры работающих дворцов бракосочетаний, но и строим новые. Уже скоро для жителей Северо-Западного округа и всех москвичей появится свой современный дворец с двумя разными по стилистике торжественными залами, в которых смогут ежегодно регистрировать свой семейный союз более 5-6 тыс. пар», — сказала Уханева.

Работы планируют завершить в 2025 году.