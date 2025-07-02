Более 150 тыс заявлений по земле и имуществу подали в Подмосковье

В Московской области в первом полугодии 2025 года от жителей региона поступило более 156 тысяч заявлений на услуги земельно-имущественной сферы. Это на 43 тысячи заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Наиболее популярными имущественными услугами являются перераспределение земельных участков и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Так, за предварительным согласованием предоставления участков обратились свыше 34,3 тысячи жителей, а перераспределить свои участки захотели 32,7 тысячи граждан. Третьей ходовой услугой является предоставление земли в аренду и собственность без торгов, за ее предоставлением обратились более 17,4 тысячи граждан», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

В пятерку наиболее популярных у заявителей услуг вошла также услуга по выдаче разрешений на размещение объектов. Этой услугой с начала года воспользовались более 11,1 тысячи заявителей.

Пятой востребованной услугой в Подмосковье является предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. Получили данную услугу более 10,9 тысячи граждан.

Найти необходимую услугу или сервис можно на портале государственных услуг Подмосковья в раздел «Земля и стройка», подраздел «Имущественные отношения». Разобраться в цифровых продуктах поможет экспертная система, которая поможет безошибочно выбрать необходимую электронную услугу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.