Загрутдинов: начато проектирование объектов по брендбуку спорткомплексов Москвы

В ходе госпрограммы «Спорт Москвы», которая учитывает возрастающий интерес горожан к активному образу жизни и обоснованную необходимость в качественной и быстрой реализации спортпроектов, началось проектирование будущих спорткомплексов по единому брендбуку, который разработал и принял департамент спорта Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Цель программы — сделать спорт не только доступным, но и узнаваемым. Основные объекты столичной инфраструктуры легко выделить взглядом благодаря логотипам, фасадам и доступной навигации. Таким известным символом столицы уже давно является Московский метрополитен, теперь настала очередь спортивных объектов», — отметил Загрутдинов.

Брендбук — результат обширной аналитики, определивший лучшие типы интерьеров, отделочных материалов и стилистики. Однако требования не являются унификацией — архитекторы и дизайнеры получат простор для развития проектов.

По словам Загрутдинова, на данный момент проектируются 3 объекта, которым предстоит быть реализованными по новому подходу. Речь идет о ФОК «Атмосфера» в Выхино-Жулебине, ФОК «Игрок» в Южном Чертанове и ФОК «Импульс» в районе Бутырский. Названия объектов выбрали жители Москвы на портале «Активный гражданин».

В брендбуке описываются образы будущих объектов. Они должны содержать линии движения, архитектурные детали и динамичные формы будут отражать идею пути от любительского спортивного уровня до профессионального. Дружелюбие и открытость подчеркнут большие площади остекления. Запоминающийся яркий образ сформируют архитектурные решения. Композиционные и эстетические характеристики сделают объекты точками притяжения как в масштабах районов, так и для всего города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве возвели более 200 спортобъектов, включая ФОКи районного значения и крупные профессиональные сооружения.