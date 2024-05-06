Загрутдинов: на Березовой аллее построят снегосплавный пункт

В столице на Березовой аллее возведут снегосплавный пункт, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Рафик Загрутдинов.

«Производительность снегосплавного пункта будет составлять 7 тыс. кубометров в сутки. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава», — заявил Рафик Загрутдинов.

Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.

В состав снегосплавного пункта входят снегосплавная камера с камерой загрузки снега и песколовкой, пульт управления дробилками, канализационная насосная станция, установка очистки воздуха, трансформаторная подстанция, площадка для осадка, площадка для снега и инвентарно-бытовое здание.