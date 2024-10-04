Загрутдинов: монтаж слаботочных систем завершился в ЖК «Троицкая ривьера»

Жилой комплекс на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, д. 4.

«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — поделился Загрутдинов.

В ЖК заменили все квартирные двери, а в местах общего пользования обновляют облицовочную плитку. Помимо этого, в паркинге закончилась покраска фасадов, заливка и шлифовка полов.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп». Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.