Загрутдинов: кровля корпуса больницы святого Владимира готова на треть

сегодня в 10:30

В Сокольниках по адресной инвестиционной программе идет возведение многопрофильного корпуса детской больницы святого Владимира. Устройство кровли завершено уже на треть, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов отметил, что на данный момент корпус построили больше чем на 50%.

«Он состоит из 6 надземных и 2 подземных этажей общей площадью 56 тыс. кв. м. На крыше здания разместится вертолетная площадка, которая позволит принимать экстренных пациентов. Завершить строительство планируется в 2025 году», — рассказал Рафик Загрутдинов.

В корпусе будет располагаться 15 операционных, 20 отделений стационара, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также центр гравитационной хирургии и гемодиализа. Всего будет размещено 570 коек.

В здании также разместят 10 единиц тяжелой медтехники, включая оборудование ангиографической операционной, 5 стационарных рентгеновских комплексов, 2 КТ-аппарата и 2 МРТ-аппарата. Медицинское учреждение оснастят всеми необходимыми инструментами и мебелью.