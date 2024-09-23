Загрутдинов: корпуса ЖК «Легенда» подключены к постоянному электроснабжению

Четвертый и седьмой корпуса проблемного ЖК «Легенда» подключены к постоянному электроснабжению, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе.

«Корпуса 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в „Дорожную карту“ проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», — объяснил Загрутдинов.

Кровля и фасады первого корпуса предъявлены управляющей компании. Завершена автоматизация индивидуального теплового пункта. Во дворе корпуса уложен третий слой асфальта.

Во втором и седьмом корпусах ведутся отделочные работы и устройство молниезащиты на кровле.

В третьем корпусе продолжается монтаж подъемников для маломобильных групп населения и завершается утепление потолка технического подполья, а в четвертом корпусе на входных группах ведутся отделочные работы и облицовка.