Загрутдинов: художники оформили граффити учебного корпуса на улице Правды

Близятся к завершению отделочные работы в возводимом учебном корпусе на севере столицы. Сейчас в трехэтажном здании монтируют наружные и внутренние инженерные системы, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект располагается по адресу: улица Правды, вл. 1А.

«Выполняются работы по благоустройству территории учебного учреждения. Зону игровых площадок художники оформили яркими граффити», — рассказал Загрутдинов.

Учебное учреждение рассчитано на 400 мест, из которых 200 дошкольных и 200 школьных. Работы по адресной инвестиционной программе проводит застройщик АНО «РСИ».

Школьный блок будет включать 2 кабинета иностранного языка, 8 учебных кабинетов, медблок, пищеблок полного цикла, кабинеты психолога и логопеда. Также в проекте предусмотрели зал для проведения мероприятий, спортзал и медиатеку с зоной читательских мест.

Дошкольное отделение будет включать 8 групповых ячеек с трансформируемой перегородкой. В каждой будет игровая, буфет и спальная. Также предполагается размещение кабинетов психолога, логопеда, помещений для развивающих занятий и кружков, спортзала и музыкального зала.