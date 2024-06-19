Загрутдинов: ФОК «Стальной» в Алексеевском районе готов на 40%

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной», расположенный в Северо-Восточном административном округе, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, рассказал руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: ул. Павла Корчагина, вл. 7.

«В спорткомплексе появится два бассейна: 50-метровый для взрослых, где можно будет проводить профессиональные тренировки, а также малый для обучения детей плаванию. В целях безопасности и с учетом глубины в главном бассейне проектировщики разместили детский бассейн в отдельной зоне. Строительная готовность ФОКа составляет 40%», — уточнил Загрутдинов.

В ФОКе предусмотрен зал общей физической подготовки со специальными тренажерами, направленными на развитие всех групп мышц. На объекте также организуют камеру сухого жара, которая будет включать в себя блок сауны, комнату отдыха, душевые кабины и санузлы.

Площадь двухэтажного объекта составит около 8 тыс. кв. м.

Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп населения, составит 1700 человек в сутки.