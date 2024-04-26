сегодня в 17:10

Загрутдинов: ФОК «Стальной» на северо-востоке Москвы готов на 25%

На северо-востоке столицы строится физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной». Сейчас объект готов приблизительно на 25%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводят по программе «Спорт Москвы».

«Полностью выполнены монолитные работы в подземной части здания, на 60% и 20% мероприятия выполнены на первом и втором этажах будущего спорткомплекса. На финальном этапе находится устройство наружных сетей, их готовность составляет около 80%», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас строители занимаются черновой отделкой.

В комплексе площадью 8 тыс. кв. м обустроят зал физиподготовки, технические, медицинские и административные помещения, буфет, бассейны для детей и взрослых, а также камеру сухого жара для восстановления после сильных физических нагрузок.

Пропускная способность объекта — 1,7 тыс. человек в сутки. На территории обустроят парковку на 25 машино-мест.