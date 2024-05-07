Какие штрафы предусмотрены за незаконную охоту и рыбалку в 2024 году
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За что и на какую сумму могут оштрафовать охотника и рыбака в 2024 году, читайте в материале РИАМО.
Административная ответственность для рыбаков
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За уничтожение или повреждение знаков охраняемых водных зон
Согласно статье 7.2 КоАП РФ, уничтожение или повреждение специальных знаков, которые определяют границы особо охраняемых объектов, охраняемых зон водных объектов, границы рыболовных участков, наказывается штрафом:
- для граждан – от 3000 до 5000 рублей,
- для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей,
- для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
За рыбалку без разрешения
Если рыбак ловит рыбу без необходимого разрешения либо с нарушением его условий, то его ждет штраф:
- для граждан – от 500 до 1000 рублей,
- для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей,
- для юрлиц – от 10 000 до 20 000 рублей.
За нарушение правил водопользования при осуществлении рыболовства
Согласно статье 8.14 КоАП РФ, нарушение правил водопользования при рыбалке влечет штраф:
- для граждан – от 1500 до 2000 рублей,
- для должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей,
- для юрлиц – от 80 000 до 120 000 рублей.
За добычу редких видов рыб
Уничтожение, добыча, хранение, перевозка и продажа редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб (из Красной книги и/или охраняемых международными договорами РФ); действие или бездействие, которое может привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих рыб наказываются штрафом:
- для граждан – от 2500 до 5000 рублей,
- для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей,
- для юрлиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.
За нарушение правил вылова рыбы
Согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушителя правил вылова рыбы и иных правил об осуществлении рыболовства ждет штраф:
- для граждан – от 2000 до 5000 рублей,
- для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей,
- для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей.
Также возможна конфискация судна и орудий ловли.
За езду и стоянку автомобиля в пределах водоохранной зоны
За стоянку, движение на авто у водоема и другие неправомерные действия в пределах водоохраной зоны также предусмотрен штраф:
- для граждан – от 3000 до 4500 рублей,
- для должностных лиц – от 8 000 до 12 000 рублей,
- для юрлиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Административная ответственность для охотников
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За нарушение правил охоты
Любому начинающему охотнику необходимо ознакомиться с правилами охоты, изложенными в статье 23 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией оружия либо лишением права на охоту сроком до двух лет, а на должностных лиц — в размере от 25 000 до 35 000 рублей.
За неоднократное нарушение правил охоты в течение года штраф увеличивается: для граждан его размер составит от 4 000 до 5 000 рублей, а для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей.
За нарушение сроков охоты и охоту неразрешенными видами оружия
Если охотник нарушил разрешенные сроки охоты или охотился с неразрешенным оружием, его лишат права на охоту на срок от одного года до двух лет.
Если нарушитель — должностное лицо, его оштрафуют на сумму от 35 000 до 50 000 рублей.
За непредоставление разрешения на охоту и хранение оружия
За непредоставление охотинспектору охотничьего билета, путевки, разрешения на охоту или разрешения на хранение и ношение оружия обычного охотника лишат права на охоту на срок от одного года до двух лет, а должностное лицо оштрафуют на сумму от 25 000 до 40 000 рублей.
За нарушение правил пользования объектами животного мира
Нарушение правил, регламентирующих виды пользования животным миром, также влечет административную ответственность:
- штраф для граждан в размере от 500 до 1 000 рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой,
- штраф для должностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей,
- штраф для юрлиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей.
За охоту на редких животных
Согласно статье 8.35 КоАП РФ, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, либо действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих видов животных, растений или других организмов, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка видов указанных животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий влечет наложение штрафа:
- для граждан – от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудий добычи животных, растений или других организмов, а также самих животных, растений или других организмов,
- для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей,
- для юрлиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Уголовная ответственность для рыбаков-браконьеров
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Согласно статье 256 УК РФ, незаконный вылов, включая рыбалку во время нереста рыбы, наказывается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Если то же деяние совершено с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинило особо крупный ущерб, то нарушителя ждет штраф в размере от 500 тысяч до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 2-х до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
Уголовная ответственность для охотников-браконьеров
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Браконьерством считается охота или рыбалка, которая ведется с причинением крупного ущерба окружающей среде, либо с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, либо в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Сумма штрафа за такую охоту составляет до 500 тысяч рублей либо равна размеру заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2-х лет (статья 258 УК РФ).
Если незаконная охота ведется лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то нарушителя ждет штраф в размере от 500 тысяч до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.