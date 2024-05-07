Какие штрафы предусмотрены за незаконную охоту и рыбалку в 2024 году

для юрлиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

для должностных лиц – от 8 000 до 12 000 рублей,

для граждан – от 3000 до 4500 рублей,

За стоянку, движение на авто у водоема и другие неправомерные действия в пределах водоохраной зоны также предусмотрен штраф:

для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей,

для граждан – от 2000 до 5000 рублей,

для юрлиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.

для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей,

для граждан – от 2500 до 5000 рублей,

Уничтожение, добыча, хранение, перевозка и продажа редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб (из Красной книги и/или охраняемых международными договорами РФ); действие или бездействие, которое может привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих рыб наказываются штрафом :

для юрлиц – от 80 000 до 120 000 рублей.

для должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей,

для граждан – от 1500 до 2000 рублей,

для юрлиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей,

для граждан – от 500 до 1000 рублей,

Если рыбак ловит рыбу без необходимого разрешения либо с нарушением его условий, то его ждет штраф :

для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей,

для граждан – от 3000 до 5000 рублей,

Административная ответственность для охотников

Фото - © Михаил Рыбачек / Фотобанк Лори

За нарушение правил охоты

Любому начинающему охотнику необходимо ознакомиться с правилами охоты, изложенными в статье 23 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией оружия либо лишением права на охоту сроком до двух лет, а на должностных лиц — в размере от 25 000 до 35 000 рублей.

За неоднократное нарушение правил охоты в течение года штраф увеличивается: для граждан его размер составит от 4 000 до 5 000 рублей, а для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей.

За нарушение сроков охоты и охоту неразрешенными видами оружия

Если охотник нарушил разрешенные сроки охоты или охотился с неразрешенным оружием, его лишат права на охоту на срок от одного года до двух лет.

Если нарушитель — должностное лицо, его оштрафуют на сумму от 35 000 до 50 000 рублей.

За непредоставление разрешения на охоту и хранение оружия

За непредоставление охотинспектору охотничьего билета, путевки, разрешения на охоту или разрешения на хранение и ношение оружия обычного охотника лишат права на охоту на срок от одного года до двух лет, а должностное лицо оштрафуют на сумму от 25 000 до 40 000 рублей.

За нарушение правил пользования объектами животного мира

Нарушение правил, регламентирующих виды пользования животным миром, также влечет административную ответственность:

штраф для граждан в размере от 500 до 1 000 рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой,

штраф для должностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей,

штраф для юрлиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей.

За охоту на редких животных

Согласно статье 8.35 КоАП РФ, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, либо действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих видов животных, растений или других организмов, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка видов указанных животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий влечет наложение штрафа: