Аллею Славы в Реутове подготовили к празднованию Дня Победы

Прилегающую территорию к Вечному Огню в Реутове привели полностью в порядок, отремонтировали, а ограждения и малые архитектурные формы покрасили. Более того, провели проверку работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Поврежденные покрытия заменили и отремонтировали.

«Мы благоустроили Аллею Славы в Реутове в прошлом году. Торжественное открытие состоялось уже в августе 2023 года. После проведенных работ по благоустройству на этом памятном для жителей месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Мы надеемся, что этот сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для проведения досуга», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сквер на улице Победы используется как мемориальное место с 1965 года, когда тут установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже доску заменили на мемориал с Вечным огнем.

Благодаря работам по благоустройству, пространство сквера изменилось. Тут организовали новые, более логистически выверенные транзитные пути, обеспечивающие беспрепятственный проход через территорию. Военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а со стороны жилых домов организовали небольшую входную зону с информационным стендом, рассказывающем об истории сквера.

В рамках реорганизации мемориальной площади имена погибших перенесли на серию вертикальных стел из нержавеющей стали и разместили их с двух сторон от часовни. Обновлен постамент Вечного огня.

Кроме того, в сквере обустроили зону отдыха, а также детскую зону с игровыми элементами. На территории оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения.

«Всего в Московской области 3 015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — рассказал Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.