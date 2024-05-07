В Росреестре Подмосковья завершился отбор претендентов на гражданскую службу

В управлении Росреестра по Московской области состоялся конкурс на замещение вакантных должностей Федеральной государственной гражданской службы, к которому были допущены 114 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводился в два этапа: на первом были рассмотрены документы кандидатов, на втором — участники конкурса прошли письменное тестирование и индивидуальное собеседование.

В итоге 33 кандидата, которых признали победителями по лучшим результатам двух этапов конкурсов, назначены на вакантные должности. Еще 56 кандидатов, показавших хорошие результаты, но не вошедших в число победителей, рекомендованы с их согласия на включение в кадровый резерв управления.

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава государственной гражданской службы на сегодняшний день являются подготовка кадров, формирование кадрового резерва и его эффективное использование. Расширение кадрового резерва Росреестра позволяет дополнительно привлекать высококвалифицированных специалистов, которые необходимы для внедрения современных инновационных технологий в деятельность ведомства», — отметил начальник отдела государственной службы и кадров Даниял Тумалаев.

Более подробно с квалификационными требованиями к образованию, знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, условиями прохождения государственной гражданской службы и перечнем необходимых документов можно ознакомиться в региональном блоке информации управления на официальном сайте Росреестра в подразделе «Кадровое обеспечение».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.