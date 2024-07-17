Загрутдинов: физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» готов на 65%
Готовность спорткомплекса «Алтайский», расположенного в Восточном административном округе в районе Гольяново, составляет 65%, сообщил руководитель столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.
ФОК расположен по адресу: ул. Алтайская, вл. 33. Объект возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.
«На объекте полностью готова кровля, на финальный этап вышли работы по устройству фасада с витражами, смонтирована вывеска с названием объекта, завершаются работы на входных группах», — заявил Загрутдинов.
Наружные и внутренние инженерные сети готовы на 70%, завершаются черновые отделочные работы, а чистовая отделка выполнена на треть.
«Возведение ФОКа находится под контролем инспекторов комитета в течение всего строительного цикла. Контрольно-надзорные мероприятия позволяют оценить качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций и их соответствие проектной документации», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тыс. кв. м.