Загрутдинов: физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» готов на 65%

сегодня в 15:30

Готовность спорткомплекса «Алтайский», расположенного в Восточном административном округе в районе Гольяново, составляет 65%, сообщил руководитель столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

ФОК расположен по адресу: ул. Алтайская, вл. 33. Объект возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

«На объекте полностью готова кровля, на финальный этап вышли работы по устройству фасада с витражами, смонтирована вывеска с названием объекта, завершаются работы на входных группах», — заявил Загрутдинов.

Наружные и внутренние инженерные сети готовы на 70%, завершаются черновые отделочные работы, а чистовая отделка выполнена на треть.

«Возведение ФОКа находится под контролем инспекторов комитета в течение всего строительного цикла. Контрольно-надзорные мероприятия позволяют оценить качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций и их соответствие проектной документации», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тыс. кв. м.