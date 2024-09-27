Загрутдинов: дольщикам передано более 500 ключей в проблемных ЖК

В столице дольщикам были выданы ключи от 515 квартир, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Квартиры расположены в проблемных ЖК ТиНАО: «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и доме в районе Внуково (бывшее поселение Кокошкино).

«Во всех введенных объектах продолжается передача квартир. Так, с дольщиками жилого комплекса „Троицк Е-39“ подписано 232 акта приема-передачи квартир, вручено 227 комплектов ключей. В двух корпусах ЖК „Остров Эрин“ подписано 170 актов и передано 154 квартиры», — отметил Загрутдинов.

ЖК «Троицк Е-39» был сдан в эксплуатацию в августе прошлого года, к выдаче ключей приступили в сентябре. Два последних корпуса жилого комплекса «Остров Эрин» (район Краснопахорский, дер. Раево) ввели в октябре 2023 года, а выдача ключей началась в конце ноября. Проблемный дом в Кокошкине достроили и ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, передача квартир ведется с февраля 2024 года.