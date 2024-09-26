Загрутдинов: 90% компонентов на стройке нового кампуса МГТУ импортозаместили

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября открыли новый кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Во время строительства объекта большая часть оборудования и компонентов были отечественными, сообщил газете «Вечерняя Москва» руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Изначально все объекты планировали сдать в 2024 году, однако значительную часть из них сдали досрочно — в конце 2022 — начале 2024 года.

По словам Загрутдинова, быстрее планируемого завершить строительство удалось благодаря решению Собянина о параллельном проектировании и строительстве.

«В рамках строительства почти на 90% осуществили импортозамещение применяемого оборудования, компонентов. В частности, впервые полностью из отечественных компонентов сделали плавающие полы. Так называемая виброзащита, которая позволяет в рамках одного здания использовать и тяжелое оборудование, и самое современное высокоточное для проведения необходимых исследований», — пояснил глава департамента.

Кампус МГТУ — первый объект в России, возведенный в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». По проекту построили и отреставрировали 14 зданий суммарной площадью порядка 170 тыс. кв. м.

«Создание нового кампуса ведущего высшего учебного заведения страны — один из самых масштабных и сложных проектов в сфере высшего профессионального образования», — отметил Загрутдинов.

Проект по поручению президента совместно реализовывали правительства РФ и Москвы. Старый комплекс не полностью соответствовал потребностям университета, и поэтому специалисты приняли решение провести комплексное развитие территории вуза.

«Мы построили 12 корпусов и реконструировали 2 здания. Это „Фанагорийские казармы“ и „Химическая лаборатория“», — рассказал Загрутдинов.

Новый кампус находится неподалеку от исторического здания университета на Яузе. Это позволило создать синергию существующих и новых подразделений вуза.