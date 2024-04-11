Загрутдинов: 7 домов в поселении Мосрентген снесли по реновации
Фото - © Департамент строительства Москвы
В 2024 году в рамках программы реновации в поселении Мосрентген ТиНАО были снесены 7 жилых домов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Их жители переехали в новые квартиры по программе реновации», - отметил Загрутдинов.
Жилые дома располагались по адресам:
- улица Адмирала Корнилова, д. 14, к. 2;
- поселок Завода Мосрентген, д. 19;
- поселок Завода Мосрентген, д. 26;
- поселок Завода Мосрентген, д. 25;
- поселок Завода Мосрентген, д. 9;
- улица Адмирала Корнилова, д. 14А, к. 3;
- деревня Мамыри, д. 53.
Демонтаж зданий производили с помощью технологии «умного сноса», являющейся стандартом для всей программы реновации. Основные принципы «умного сноса» - повторное использование образующихся отходов, максимальная переработка, экологичность и безопасность.
При таком методе демонтажа стараются максимально возможно сохранить окружающие деревья. Чтобы уберечь зеленые насаждения от возможных повреждений, их закрывают в специальные коробы.
«Всего в поселении Мосрентген с начала реализации программы снесено уже 14 домов», - добавил Загрутдинов.