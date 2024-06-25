Загрутдинов: 3 дома строят и проектируют по реновации в Крюкове

В районе Крюково Зеленоградского административного округа столицы для переселения по программе реновации возводят две новостройки. Еще один дом проектируют, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, в Крюкове возводят два дома, общая площадь которых составляет 63,8 тыс. кв. м.

«Здания возводят по адресу: Заводская улица, 8 и 14. В проектировании находится еще один объект жилой площадью 43,7 тыс. кв. м», — рассказал он.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Ее утвердили в правительстве Москвы. На первых нежилых этажах домов для удобства жителей появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также тут будут предусмотрены коммерческие помещения — магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и детские секции.

Рафик Загрутдинов добавил, что всего в округе в программу реновации включили 34 дома. Из них в новое современное жилье переедут около 7,1 тыс. москвичей.