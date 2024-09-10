Заброшенное недостроенное здание снесли в Солнечногорске

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в г. о. Солнечногорск, в рабочем поселке Менделеево, на улице Левобережная снесен объект незавершенного строительства — недостроенное здание многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Продолжительное время недострой общей площадью более 3,2 тыс. квадратных метров располагался вблизи жилой застройки, ограждение прилегающей территории отсутствовало, в здание имелся свободный доступ третьих лиц. В администрацию г. о. Солнечногорск поступали обращения жителей через портал «Добродел» о необходимости сноса заброшенного сооружения. В результате было принято решение включить недострой в перечень объектов для ликвидации. Силами администрации сооружение было демонтировано. В настоящий момент участок освобожден от застройки, территория расчищена, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Солнечногорск выявлено 423 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 244 объекта, что составляет порядка 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.