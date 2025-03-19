Заброшенное недостроенное здание снесли в селе Сынково Подольска

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению недостроев, самовольных и аварийных зданий. Так, в селе Сынково городского округа Подольск, вблизи улицы Военная был выявлен и демонтирован заброшенный объект незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное недостроенное здание площадью 2 500 кв. м располагалось в черте жилой застройки. Строение было заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии. В администрацию городского округа поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийной постройки и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. Властями муниципалитета были проведены мероприятия по поиску правообладателя объекта, однако, собственник установлен не был. В результате строение признали бесхозяйным и подлежащим сносу. Демонтаж здания был выполнен в текущем месяце», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в настоящий момент территория свободна от объекта и строительного мусора.

Всего на территории городского округа Подольск было выявлено 343 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 248 объектов, что составляет порядка 72% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.