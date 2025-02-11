Заброшенная постройка демонтирована на юго-востоке Москвы

сегодня в 09:10

При содействии Госинспекции по недвижимости столицы территорию общего пользования в Текстильщиках освободили от самостроя, поделился начальник городского ведомства Иван Бобров.

В ходе контрольных мероприятий в ЮВАО специалисты инспекции выявили на Волжском бульваре рядом с домом 46, корпус 1, заброшенное сооружение.

«В жилом квартале, вблизи с образовательным учреждением, располагалось неиспользуемое одноэтажное кирпичное строение. Как установили инспекторы, данный участок земельно-правовыми отношениями не обременен, для размещения указанной постройки не предоставлялся и фактически относится к территории общего пользования», — сказал Бобров.

Он добавил, что объект площадью 45 кв. м не состоял на государственном кадастровом и техническом учетах, право собственности на него не зарегистрировано. Нелегальное строение подлежало сносу.

На данный момент сотрудниками инспекции нарушение было устранено. Участок расчищен и приведен в порядок.