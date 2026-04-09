За два года в Подмосковье отремонтируют более 10 студенческих общежитий

По народной программе в ближайшие два года в Подмосковье отремонтируют более 10 студенческих общежитий. Развитие образовательной инфраструктуры включено в народную программу «Единой России» и обеспечивается бюджетным финансированием, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В Волоколамске завершен ремонт общежития Красногорского колледжа. Здание 1976 года постройки площадью около 2 тысяч квадратных метров организовали по квартирному типу. Теперь оно рассчитано на проживание 140 студентов.

Всего за последние 3 года в Московской области по народной программе отремонтировано около двадцати организаций профессионального образования, сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова.

«В этом году планируется привести в порядок еще 12 учреждений. Параллельно с учебными корпусами капитально ремонтируют и общежития колледжей. На 2026–2027 годы такие работы проведут в Бронницах, Долгопрудном, Лобне, Сергиевом Посаде и Шатуре, а в 2027–2028 годах — в селе Ивановское Волоколамского округа, Химках, Электростали, Кашире и Серпухове», — уточнила депутат.

На данный момент завершен капремонт общежития в Волоколамске. Здесь утеплили фасад, обновили интерьер, заменили инженерные сети, вентиляцию, окна и двери, оборудовали актовый зал и зоны отдыха, обновили кухонные и бытовые помещения, закупили новую мебель и бытовую технику. Также установили насосную станцию, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, обеспечили беспроводной доступ к Wi‑Fi.

По словам студента второго курса Зензина Матвея, особенно его радуют отдельные комнаты на двоих.

«Я не ожидал, что будет настолько масштабная реконструкция. Прекрасная комната, прекрасная кухня, прекрасные холлы для отдыха — все очень классно! Когда живешь в комфорте, и учиться легче,» — сказал молодой человек.

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев в свою очередь напомнил, что благодаря поддержке партии в 300 образовательных учреждениях региона была обновлена материально-техническая база, в том числе учебно-производственные мастерские.

Контроль за качеством работ партия ведет вместе с «Молодой Гвардией Единой России» — активисты регулярно собирают отзывы студентов и проводят выездные проверки вместе с учащимися и руководством учреждений.

Напомним, итоги выполнения народной программы в сфере развития образовательной инфраструктуры «Единая Россия» вместе с правительством РФ подвели на федеральном форуме «Есть результат» в Нижнем Новгороде.

Сегодня по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. За последние три года проведен капремонт более 600 из них, где проживают почти 200 тысяч студентов.

«Единая Россия» начала собирать предложения жителей регионов в новую редакцию народной программы — в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Сбор инициатив граждан проходит на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.