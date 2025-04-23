Wildberries арендовал свыше 40 тыс кв м в логопарке возле аэропорта Жуковский

Как пишет газета «Ведомости», компания заключила договор аренды с девелопером «АТ инвест» сроком на 5 лет. В 2024 году Wildberries уже арендовал в одном из крупнейших логопарков Подмосковья 41,7 тыс. «квадратов». В настоящее время маркетплейс займет свыше 82 тыс. кв. м.

Средняя ставка аренды в логистическом парке составляет 11–12 тыс. рублей за кв. м в год без НДС. Совокупные затраты Wildberries на новый склад составят 2,3–2,7 млрд рублей за весь срок аренды.

Аренда маркетплейсом логистических площадей в индустриальном парке «Софьино» стала второй по величине сделкой в складской недвижимости Московского региона на 2025 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.