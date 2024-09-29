сегодня в 20:01

Выполнение работ по строительству новой школы проверили в Мытищах

Глава округа Юлия Купецкая совместно с мытищинским городским прокурором и представителем Госстройнадзора проверила ход строительства образовательного учреждения на 1100 мест, которое возводит на улице Мира застройщик АО «СЗ Стройтэкс-Недвижимость». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время на объекте подрядчики выполняют монтаж внутренних инженерных систем, кровли, кладку кирпича, прокладывают наружные коммуникации, устанавливают вентиляционное и лифтовое оборудование, оконные стеклопакеты, обустраивают вентилируемый фасад. Внутри здания идет отделка помещений, а на пришкольной территории — работы по благоустройству.

Регулярные проверки будут проводиться и дальше. Главная задача — добиться от застройщика полного выполнения взятых на себя обязательств. Учебное заведение должно быть построено максимально быстро и качественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.