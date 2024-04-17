Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в России упал на четверть

В РФ застройщики ввели в эксплуатацию 8,8 млн кв м жилья за I квартал 2024 года

По итогам I квартала текущего года российские застройщики ввели в эксплуатацию 8,8 млн «квадратов» в многоквартирных домах (МКД). Это на 27% ниже аналогичного показателя 2023 года, сообщает «Коммерсант» .

По данным Росстата, в прошлом году девелоперы ввели в эксплуатацию 12,2 млн кв. м. жилья. Отрицательная динамика в сегменте МКД наблюдается уже на протяжении 3 месяцев подряд. При этом отставание от показателей 2023 года сокращается.

В январе 2024 года застройщики ввели 3 млн кв. м. (-47% по сравнению с 2023 годом), в феврале — 2,5 млн кв. м (-13,5%), в марте — 3,3 млн «квадратов» (-6,4%).

В I квартале этого года введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м (+1,5%). На долю построенных населением домов приходится 70% введенного жилья. Объем сдачи домов оценивается в 20,5 млн кв. м, что на 22,2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ранее риелтор Сергей Макаров рассказал, что снижения спроса и цен на жилую недвижимость в России в 2024 году ожидать не стоит, несмотря на продолжение Центробанком жесткой денежно-кредитной политики.