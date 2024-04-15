Эксперт Макаров: цены на жилье не упадут, несмотря на жесткую политику ЦБ

Снижения спроса и цен на жилую недвижимость в России в 2024 году ожидать не стоит, несмотря на продолжение Центробанком жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров.

«Люди привыкают ко всему. и высокой ключевой ставке тоже. Покупатели не ждут смягчения ДКП, а берут ипотеку, если нужно улучшить жилищные условия в связи с созданием семьи, рождением детей или их взрослением и вступлением в совершеннолетний возраст. Жить становится тесно, и они не могут ждать снижения ключевой ставки. Таких ипотечников сейчас большинство», — отметил риелтор.

К тому же у многих людей благодаря высоким депозитным ставкам накопились большие суммы денег на вкладах, некоторые тратят их на покупку недвижимости, добавил Макаров.

По его словам, еще одним фактором, стимулирующим продажи на рынке недвижимости является желание россиян, поживших в съемных квартирах современного типа, купить себе жилье в новостройке с такими же условиями.

«Помимо этого, банки и застройщики придумывают различные варианты стимулирования продаж. В феврале банки начали отменять комиссии для застройщиков по льготной ипотеке, а сами девелоперы стали запускать новые программы выгодной рассрочки. Кроме того, заемщиков привлекает возможность оформить траншевую ипотеку», — акцентировал внимание эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас у покупателей жилья есть уникальная возможность поторговаться с продавцами, поскольку рынок недвижимости в России в целом не растет, а пребывает в стагнации.

«Если же ключевая ставка сильно снизится, и покупка жилья станет более доступной, то есть вероятность того, что продавцы воспользуются ростом спроса и повысят цены. Таким образом, выгода по ставкам может быть нивелирована подорожанием недвижимости», — заключил собеседник.