Второй детсад для юных жителей нового ЖК в Мытищах построен более, чем на 40%

Общую строительную готовность детского сада № 2 на территории ЖК «Мытищи Парк» в 43% фиксирует Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Возводить корпус дошкольного учреждения начали в июне 2024 года, а завершить строительство планируют к концу 2026 года.

Детский сад сможет принять 450 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Здесь будет 18 групп: по три для детей до трех и от трех до четырех лет, по четыре группы — для ребят в возрасте от четырех до пяти и от пяти до шести лет, а также две подготовительные группы для дошкольников в возрасте от шести до семи лет.

Для воспитанников построят не только групповые ячейки, но и музыкальный зал, который позволит развивать творческие таланты ребят и спортивный — для укрепления физического здоровья.

Кроме того, в здании площадью свыше 5,8 тысяч квадратных метров, предусмотрены все необходимые дополнительные помещения, включая медицинский кабинет и пищеблок полного цикла.

Детский сад станет вторым на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» — первый, рассчитанный на 200 воспитанников, уже сдан в эксплуатацию. На территории ЖК под надзором Главгосстройнадзора Московской области также уже построены школа на 1100 мест и пять многоквартирных домов. Сейчас под надзором ведомства возводят два многоквартирных дома, школу на 850 мест, многоуровневый паркинг на 810 мест, отделение полиции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.