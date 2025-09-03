Вторичный рынок недвижимости: одна квартира по цене четырех

Эксперт Чурилов: при ставках по ипотеке от 20% переплата за 20 лет составит 300%

Проблемы вторичного рынка недвижимости на данный момент очень просты. Главным камнем преткновения являются высокие ставки по ипотеке, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

«Когда ставка в среднем составляет от 20% годовых, то переплата за 20 лет будет равна примерно 300%. Очевидно, что сейчас весьма мало желающих купить одну квартиру по цене четырех», — отмечает эксперт.

В основном те, кто все-таки оформляет сейчас ипотеку на вторичном рынке, берут небольшие суммы кредита в надежде быстро погасить долг, к примеру, с продажи другой недвижимости, добавляет он.

«Также есть оптимисты, которые рассчитывают на будущее рефинансирование», — констатирует Чурилов.

Тем более в базовом сценарии экономического развития, согласно прогнозам ЦБ РФ, говорится, что при отсутствии новых «сюрпризов» уже в конце 2026 года ключевая ставка будет на уровне 12-13%, а, значит, ставки по ипотеке снизятся до 15%.

Поэтому в нынешней ситуации остается только ждать плавного снижения ключевой ставки ЦБ.