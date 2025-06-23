Вторичное жилье в России подорожает на 3–5% до конца года

Во втором полугодии цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 3–5% по сравнению с показателями первой половины года, рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

«Некоторое время ключевая ставка еще будет оставаться заградительной. Тем не менее само изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение. Клиенты поймут, что климат в экономике меняется, можно рассчитывать на скорое рефинансирование. Соответственно, цены на „вторичку“ будут расти. Правда, медленнее, чем на новостройки — всего на 3–5%, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, как семейная ипотека и беспроцентные рассрочки», — подчеркнул Сырцов.

Эксперт отметил, что многие покупатели на онлайн-платформах сохраняют понравившиеся объявления в закладках, ожидая возможного снижения цены. Однако он рекомендует не ограничиваться пассивным наблюдением: стоит лично осматривать наиболее интересные варианты и смело предлагать свою цену. По словам риелтора, продавец может сначала отказаться, но позже изменить решение и согласиться на предложенные условия.

Согласно данным сервиса «Пампаду», к 2025 году средняя стоимость вторичной квартиры в России достигнет примерно 6,4 млн рублей при средней цене за квадратный метр в 128 тыс. рублей. Гильдия риелторов Москвы приводит другие цифры: к началу 2025 года однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы в среднем будет стоить около 12 млн рублей, или 300 тыс. рублей за квадратный метр.