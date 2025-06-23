Вторичное жилье в России подорожает на 3–5% до конца года
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Во втором полугодии цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 3–5% по сравнению с показателями первой половины года, рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Об этом сообщила «Газета.Ru».
«Некоторое время ключевая ставка еще будет оставаться заградительной. Тем не менее само изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение. Клиенты поймут, что климат в экономике меняется, можно рассчитывать на скорое рефинансирование. Соответственно, цены на „вторичку“ будут расти. Правда, медленнее, чем на новостройки — всего на 3–5%, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, как семейная ипотека и беспроцентные рассрочки», — подчеркнул Сырцов.
Эксперт отметил, что многие покупатели на онлайн-платформах сохраняют понравившиеся объявления в закладках, ожидая возможного снижения цены. Однако он рекомендует не ограничиваться пассивным наблюдением: стоит лично осматривать наиболее интересные варианты и смело предлагать свою цену. По словам риелтора, продавец может сначала отказаться, но позже изменить решение и согласиться на предложенные условия.
Согласно данным сервиса «Пампаду», к 2025 году средняя стоимость вторичной квартиры в России достигнет примерно 6,4 млн рублей при средней цене за квадратный метр в 128 тыс. рублей. Гильдия риелторов Москвы приводит другие цифры: к началу 2025 года однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы в среднем будет стоить около 12 млн рублей, или 300 тыс. рублей за квадратный метр.