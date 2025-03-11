VSN Group: новостройки бизнес-класса составляют 45% рынка в пределах ТТК

Между Садовым кольцом и ТТК сегодня реализуются 64 проекта новостроек, наибольшую долю из которых занимают новостройки бизнес-класса, составляющие 45% от общего числа, сообщили РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group.

Премиум-класс занимает 30% рынка, на долю элитного сегмента приходится 19%. Остальные 6% составляют проекты массового сегмента.

К числу наиболее престижных районов вблизи ТТК относятся Хамовники и Тверской. Эти локации характеризуются развитой городской инфраструктурой и близостью к культурным и историческим объектам. Кроме того, высокая транспортная доступность делает жизнь в пределах ТТК более привлекательной. Кольцо проходит практически через все округа «старой» Москвы, за исключением СЗАО и ЗелАО, и представляет собой бессветофорную магистраль.

В пределах ТТК сегодня реализуются 29 проектов бизнес-класса, что составляет 45% от общего количества. Премиум-класс занимает второе место по объемам – 30% (19 проектов). Элитный класс занимает третье место с долей 19% (12 проектов). На последнем месте по представленности в пределах ТТК оказались проекты массового сегмента с долей 6% – всего 4 проекта.

«Третье транспортное кольцо было построено в начале 2000-х годов. Ранее его окружающие территории считались неблагоприятными для жилья из-за шума и экологии. Однако в последние годы наблюдается изменение ситуации: новостройки бизнес-класса заняли первое место по представленности, в то время как проекты массового сегмента оказались только на последнем месте. Таким образом, новостройки в пределах ТТК демонстрируют значительное развитие сегментов жилья, показывая изменения в рынке и предпочтениях потребителей», — прокомментировала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.