Все в «первичку»: как «эффект Долиной» частично помог российским застройщикам

сегодня в 09:51

Из-за проблем с аферистами, появившимися на фоне «эффекта Долиной», рынок новостроек столкнулся с ростом продаж. Ситуация в моменте положительно повлияла на сферу, рассказал на Сибирском строительном форуме вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко. Об этом пишет ТАСС .

Люди побоялись покупать квартиры на вторичном рынке. В результате они приобретали недвижимость на первичном.

Ситуация немного помогла застройщикам. Однако Федорченко считает избыточным предложение депутатов ввести период охлаждения при купле-продажи квартир на «вторичке».

В августе 2024 году певицу Ларису Долину обманули аферисты с Украины. По их заданию артистка продала квартиру. Затем Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной. Мосгорсуд подтвердил решение. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы покупательницы жилья Полины Лурье на постановления нижестоящих судов.

Лурье пришлось идти в Верховный суд. Он постановил оставить право собственности за новым владельцем. Долину признали незаконно проживающей в квартире и заставили ее покинуть. 19 января 2026 года Лурье получила ключи от долгожданной недвижимости.

