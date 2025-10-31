Москвички чаще других россиянок ставят покупку квартиры в приоритет и нередко планируют приобрести жилье самостоятельно — без участия партнера, полагаясь на собственные накопления или ипотеку, сообщили РИАМО в пресс-службе девелоперской компании PIONEER.

Согласно исследованию девелоперской компании, для жительниц столицы, принявших участие в опросе, иметь собственную недвижимость даже важнее, чем для остальных россиянок — об этом заявили почти 70% москвичек, для которых свои «квадраты» добавляют уверенность в будущем.

Больше половины респонденток в столице также планируют приобрести квартиру самостоятельно, но в сравнении с другими россиянками меньшая часть рассчитывает на партнера — 18%, и большая доля ожидает помощи родителей — 30%. Лишь 43% москвичек рассчитывают на свои накопления, 21% хотят продать уже имеющуюся недвижимость. Ипотека также остается высоко востребованным механизмом покупки квартиры.

«Среди наших клиентов доля покупательниц составляет 51,4% — половина из них приобретает двухкомнатные квартиры в проектах бизнес- и премиум-класса. На втором месте по востребованности — однокомнатные лоты. В проектах бизнес-сегмента это чаще всего замужние дамы (62%). Доля покупательниц из регионов превышает половину и составляет 55%. Для женщин важны нюансы планировочных решений: устройство гардеробных, расположение спален и ванных комнат», — рассказал директор по продажам компании PIONEER Павел Иншаков.

Он уточнил, что в премиальном квартале HIGH LIFE клиентки отмечают для себя наличие клубных лаунж- и бьюти-зон, тренажерного зала с сауной, коворкинга, детской игровой и кинозала.