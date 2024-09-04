Врип главы Раменского округа доложил Воробьеву о строительстве школ и ФОКа

Как рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, специфика муниципалитета такая, что в нем много удаленных территорий. Администрация сделала упор именно на них, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Раменского г. о. Эдуардом Малышевым. Они обсудили различные вопросы.

«В Софьине, например, на выездной администрации провели встречу с жителями и согласовали пристройку на 200 мест к Софьинской школе, которую будем реализовывать, люди ее очень ждут», — сказал Малышев.

С началом учебного года в Раменском заработала новая школа на 550 учеников. Она находится на улице Высоковольтной. Рядом обустроили тротуары, сделали две остановки, установили ограждение и освещение.

Фото - © Пресс-служба Раменского городского округа

После проведенного капитального ремонта снова открылась Софьинская средняя общеобразовательная школа в поселке РАОС. Врип главы округа добавил, что педсостав в муниципалитете укомплектован полностью. Осенью планируется закончить капремонт корпуса в Раменском колледже.

Фото - © Пресс-служба Раменского городского округа

Кроме того, в округе приводят в порядок объекты здравоохранения. До конца этого года планируется капитально отремонтировать терапевтический корпус Раменской больницы и бывшее здание роддома, где откроют новую поликлинику.

По словам врип главы муниципалитета, в 2024 году планируется закончить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Махова. Там сделают бассейн и зал для бадминтона. На сегодняшний день спортобъект готов на более чем 40%. Он откроется для спортсменов в первом квартале следующего года.