ВРИП Главы Клина Инна Федотова проверила капремонт объектов образования в округе

В городском округе Клин в 2025 году в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 гг» капитально ремонтируются четыре объекта образования: три школы и детский сад. Ход ремонта проверила ВРИП Главы Клина Инна Федотова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Клину это дошкольное отделение МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева на ул. Гагарина, 35А, МОУ-Гимназия им. В. Н. Татищева на ул. Ленина, 18, МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева на ул. Дзержинского, 11.

В Высоковске городского округа Клин в капремонте МОУ — СОШ «Содружество» на ул. Первомайская, 2а.

06 августа 2025 года ход работ на всех четырех объектах образования проверила временно исполняющая полномочия Главы городского округа Клин Инна Федотова.

«Все объекты находятся в высокой степени готовности. Завершаются отделочные работы, ведется благоустройство территории. В гимназию им. В. Н. Татищева на ул. Ленина, 18 строители уже на будущей неделе пригласят педагогов посмотреть их обновленные кабинеты, узнать, все ли красиво, удобно и функционально. Более двух тысяч школьников и дошколят округа начнут новый учебный год в обновленных учреждениях образования», — сказала Инна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.