Врачи в Ступино построили 23 дома на своих земельных участках

В муниципальном округе Ступино на земельных участках, переданных медикам по региональной программе «Земля врачам», уже построены 23 дома, еще 4 — строятся. С начала действия программы в Подмосковье земельные участки получили 119 ступинских медработников. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Калинина Ольга Александровна — врач фтизиатр высшей категории, заведующая Ступинского санаторного отделения ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» — одна из врачей Ступино, которая уже построила дом на участке, полученном по программе «Земля врачам».

В 2010 году Ольга Александровна окончила Воронежскую медицинскую академию им. Н. Н. Бурденко (сейчас Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко) факультет «Лечебное дело», а также интернатуру по специальности «Фтизиатрия», после чего работала в Воронежском противотуберкулезном диспансере.

В 2013 году устроилась на работу в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Москве, а в 2015 году переехала в Ступино и уже 10 лет в должности заведующей возглавляет Ступинское санаторное отделение ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий».

Почему Ольга Александровна пошла именно на фтизиатрию, она не знает. Интерес к чтению снимков и желание лечить взрослых и детей от туберкулеза пришли еще в институте. Но, возможно, это судьба. Дедушка Ольги Александровны хотел, чтобы его дочь, мама Ольги, стала врачом, а мама передумала и ушла в другую профессию. Но Ольга Александровна воплотила мечту дедушки, которая оказалась и ее собственной. В этом году в планах врача — защитить диссертацию.

В Ступинском санаторном отделении лечат и оздоравливают деток от 3 до 7 лет. Сюда фтизиатры направляют детей, которые состояли в контакте с больными туберкулезом, детей с «виражом» туберкулиновых проб, нуждающихся в специализированном лечении, а также с заболеваниями органов дыхания. Маленькие пациенты называют Ольгу Александровну мамой, а она отвечает им взаимностью.

В санатории детки живут, так что это не просто место, где лечат, а второй дом. В нем дети проходят оздоровительные курсы в виде физиопроцедур, спелеотерапии (жемчужные ванны, кислородные коктейли, массаж, фиточаи, лечебная физкультура), также тут проводятся детские утренники. Воспитатели, медсестры, няни делают все, чтобы детям было уютно, как дома.

Участок площадью 9 соток врач получила в 2023 году, а в прошлом году семья закончила строить там дом. Осталось провести коммуникации, и можно будет звать гостей на новоселье.

В рамках программы «Земля врачам» медикам 39 различных специальностей, работающим в учреждениях здравоохранения Московской области на протяжении не менее 3 лет, безвозмездно предоставляются земельные участки в 32 городских округах.

Врачам выдаются участки для ИЖС или ЛПХ площадью от трёх соток на территории населённых пунктов. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка медики, построив жилой дом, могут оформить землю в собственность.

Чтобы подать заявку на землю, нужно обратиться в местную администрацию, где предложат список участков на выбор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.