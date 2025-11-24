Врачи в Дмитрове построили 24 дома на своих земельных участках

116 земельных участков получили врачи Дмитровского муниципального округа в рамках региональной программы «Земля врачам», из них 3 участка переданы медикам в 2025 году. На 24 участках семьи уже построили дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Участником региональной программы стала Соловьева Светлана Дмитриевна — врач-терапевт- заведующая Терапевтического отделения взрослой поликлиники ГБУЗ МО «Дмитровская больница», которая работает с жителями Дмитровского округа и их семьями уже 46 лет.

У Светланы Дмитриевны медицинская семья — ее супруг — врач-кардиолог, сестра лечит людей в должности участкового терапевта, а племянница — акушер-гинеколог. Несмотря на то, что обе дочери Светланы Дмитриевны выбрали для себя направления немедицинские — юриспруденцию и экономику, внучка доктора продолжила врачебную династию и стала терапевтом!

А началось все в детстве, когда юная Светлана лечила всех — бабушек, дедушек, маму, папу, сестер, кошек… Тогда зародилась мечта быть доктором, которую она исполняет и по сей день.

В 1979 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт (сейчас — РНИМУ им. Н. И. Пирогова) и по распределению вместе с мужем попала в Дмитровскую больницу. Муж — дмитровчанин, поэтому родной город мужа и стал выбором места профессиональной карьеры и жизни. С 1979 года Светлана Дмитриевна работает участковым врачом, а в 1985 году возглавила терапевтическое отделение в качестве заведующей.

На вопрос, почему выбрала именно терапию, доктор ответила просто:

«После института у нас был год интернатуры, чтобы определиться, кем мы хотим работать. И я поняла, что хочу быть участковым врачом, потому что участковый — это семейный доктор, который лечит и наблюдает всю семью, знает семейные истории болезни, которые могут помочь в лечении. Вообще, самое большое удовлетворение получаешь, когда можешь помочь людям. А тут можно наблюдать результаты своей работы в течение долгого времени».

Участок врач получила в декабре 2021 года. Место хорошее, с отличной транспортной доступностью, вокруг — жилая застройка. Администрация Дмитровского округа помогла быстро оформить землю, и в этом году семья начала строить дом. Светлана Дмитриевна надеется закончить ремонт дома как можно быстрее и уже через год собраться в новом доме всей семьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.