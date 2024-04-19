Врачам Подмосковья безвозмездно предоставили 90 земельных участков в 2024 г

В Московской области по программе «Земля врачам», действующей по инициативе губернатора Андрея Воробьева, медикам с начала года предоставлено в безвозмездное пользование 90 участков земли. Главная задача программы — снять острый дефицит врачей узких специальностей в городских округах Подмосковья: сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Участки врачам предоставляются как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, 9 из них в поселках. Всего за время действия закона предоставлено 2 258 участков, из них 492 — в поселке. На сегодняшний день еще 141 врач остается у нас в очереди на получение», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года лидерами по предоставлению земли врачам стали городские округа Орехово-Зуевский, где участки получили 14 медиков, в Солнечногорске и Талдоме — по 10 человек в каждом муниципалитете, в округе Пушкинский — 8, Богородском, Егорьевске, Коломне и Раменском — по 5 специалистов в каждом.

Наибольшее количество земельных участков предоставлено медработникам таких специальностей, как терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог.

Получить бесплатный земельный участок по программе «Земля врачам» могут специалисты, чей стаж работы по специальности в одном из учреждений здравоохранения Московской области составляет не менее трех лет. Льгота рассчитана на специалистов 39 специальностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное — когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ — когда врач приглашает своего друга», — рассказал Воробьев.