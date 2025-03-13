Врач-ревматолог из Химок купила квартиру благодаря программе

Будущий новосел — врач-ревматолог ГБУЗ МО «Химкинская клиническая больница» Дарья Карасева. В профессии она почти 5 лет. По словам обладательницы сертификата, ей хотелось быть не просто врачом, а высококлассным специлистом в своей области.

«Многие думают, что ревматологи работают в основном с пожилыми пациентами, у которых проблемы с суставами. На самом деле сейчас много молодых людей обращаются ко мне за помощью. Увеличивается количество пациентов с артрозами, много тех, у кого выявляют аутоиммунные воспалительные заболевания. Всем стараюсь помочь», — отметила врач.

О «Социальной ипотеке» Дарья знала от коллег и видела информацию в соцсетях. В семье подрастает ребенок, поэтому она решила принять участие в программе, чтобы переехать из съемной квартиры в собственную.

«Взяли «двушку» с отделкой в доме, который еще строится. Нам важно было наличие большой кухни-гостиной, отдельной комнаты для сына и спальни для нас. Еще хотелось, чтобы недалеко от дома находились садик и школа. Все сложилось хорошо, осталось дождаться ключей», — рассказала Дарья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.